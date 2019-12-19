9 kişilik aile karbonmonoksit zehirlenmesinden yok oluyordu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Mevsim Sokak'ta meydana gelen olayda, 9 kişilik aile kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Adil A. (35), Nergiz U. (26), D.A. (8), D.A. (10), E.A. (3), M.A.A. (1), M.P.A. (5), S.A. (4) ve K.A.'nın (11) hayati tehlikeleri bulunmadığı ve tedavilerine devam edildiği öğrenildi. - MANİSA