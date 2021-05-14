9 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika

9 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

Sivas'ta yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı

SİVAS - Sivas'ta yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sivas'ın Gemerek ilçesi Eşikli köyünde meydana geldi. Mantardan yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 9 kişi kendi imkanları ile Gemerek Devlet Hastanesi'ne gitti. Mantardan zehirlendikleri düşünülen F.H.ve E.H.ambulansla Sivas'a sevk edildi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Aile üyeleri, yayladan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandıklarını dile getirdi.