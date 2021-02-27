9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı - Son Dakika

9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı

27.02.2021 08:57
9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı, System.String[]

Adana'da 9 kişilik araçtan 18 kişi çıkması polisi bile hayrete düşürdü.

Adana'da 9 kişilik araçtan 18 kişi çıkması polisi bile hayrete düşürdü.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda rutin olarak devriye gezen, Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Suriyeli Mustafa Ubeyyan yönetimindeki 31 MA 6064 plakalı kapalı kasa kamyonetten şüphelendi. Polisin durduğu 9 kişi kapasiteli aracın ön kısmında şoförle birlikte 3, arka kısmında da koltukların sökülerek 3'ü kadın 15 olmak üzere toplam 18 kişi çıktı. Yapılan incelemede Ubeyyan'ın, ehliyetinin olmadığı da tespit edildi. Hatay ile Mersin arasında 'korsan taşımacılık' yaptığı ortaya çıkan araç, 15 gün süreyle trafikten men edildi.

'Balık istifi yolculuğa da ceza yağdı. Mustafa Ubeyyan ile kamyonette bulunan 17 Suriyeliye 'maske takmamak' ve 'sosyal mesafeyi ihlal' gibi kusurlarından dolayı toplam 7 bin 638 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ADANA

9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Tuzla Belediyesi'nden grevdeki CHP'li belediyelere çöp göndermesi Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Suudi Arabistan, ABD'nin 'Kaşıkçı' raporunu reddetti Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı
Doğu Perinçek'in Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir         
09:11
Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor         
08:27
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı         
07:28
Mucize gibi! Zincirleme kazada ikiye ayrılan otomobilden yara almadan kurtuldu Mucize gibi! Zincirleme kazada ikiye ayrılan otomobilden yara almadan kurtuldu         
00:45
'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım 'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım         
23:47
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
22:29
TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek         
21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor         
20:24
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi         
17:47
Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi         
14:30
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
"Erkeklerin görüntülerini mi izliyorsun?" diyerek eşini yumrukladı         
13:40
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 09:19:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei