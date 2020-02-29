9 kişilik bir aile Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 kişilik bir aile Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı - Son Dakika

9 kişilik bir aile Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı

6 saat önce

Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir aile, botlarının havasının inmesi üzerine Meriç Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.

Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir aile, botlarının havasının inmesi üzerine Meriç Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.

Avrupa'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor.

Sınır köylerinden birinde, dün birçok düzensiz göçmenin yüzerek ve botla geçiş yaptığı yerden Yunanistan'a gitmeye çalışan bir ailenin botunun havası, nehrin ortasında inmeye başladı.

Nehrin ortasındaki adacığa çıkan, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi botlarını şişirmeye çalışıyor.

Bu arada Yunan devriyeleri sınırda zaman zaman havaya ateş ederek bazen de ses bombası atarak düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a girmemesi için çaba sarf ediyor.

9 kişilik bir aile Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı

Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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