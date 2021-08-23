9 kişinin yara aldığı korkunç kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce ileri sürüklenmiş - Son Dakika

Çorum'da servis minibüsü ile karşıya geçmek isteyen otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar acil olarak hastaneye kaldırılırken, bölgedeki vatandaşlar aynı yerde sürekli kazalar olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. Kaza anına ilişkin görüntüler de çok geçmeden ortaya çıktı. Görüntülerde servis minibüsünün devrildikten sonra metrelerce sürüklendiği izleniyor.

KARŞI YÖNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

İnönü Caddesi istikametinden Ankara yolu istikametine seyir halinde olan Yüksel K. yönetimindeki 19 S 0134 plakalı servis minibüsü hastane kavşağına geldiği sırada karşı yöne geçmeye çalışan Haydar K. yönetimindeki 19 KB 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs devrilerek sürüklendi. Kazada sürücülerin yanı sıra Leyla E., Seda M., Tuğçe A. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi daha yaralandı.

ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDILAR

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK LAMBALARINDA DÜZENLEME İSTİYORLAR

Kazanın meydana geldiği kavşakta sık sık kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, hastane kavşağında bulunan trafik lambalarında düzenleme yapılmasını istedi.

Öte yandan kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün kavşağa yaklaştığı sırada otomobilin karşıya geçmeye çalıştığı, sağa sola manevra yapan servis aracının otomobile çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği görülüyor. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.