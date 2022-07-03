Son dakika gündem: 9 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika gündem: 9 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

03.07.2022 18:42

Gelen son dakika haberlerine göre Çat Karayolu Beyaz Evler Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı kaza, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ne ait kamera tarafından kaydedildi.

ERZURUM- Çat Karayolu Beyaz Evler Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı kaza, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ne ait kamera tarafından kaydedildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Erzurum-Çat karayolu Beyaz Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Abdulbari Önal yönetimindeki 61 EF 710 plakalı otomobil, iddiaya göre düğün konvoyunda yer alan bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen Cihat Karaca yönetimindeki 25 ABK 244 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Karayolundaki kaza, bölgedeki Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ne ait kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun sol şeridinde 61 EF 710 plakalı otomobiliyle ilerleyen Abdulbari Önal'ın sağdan sola yönelen hafif ticari araca çarpmamak isterken önce refüje sonra da karşı yönden gelen otomobile çarma anı yer aldı. Kaza sonrası olay yerinde yaşananların da kaydedildiği görüntülerde, sürücülerin otomobillerden çıkarak araçlardakileri kontrol etmesi de an be an kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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