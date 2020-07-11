9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları bir gün önce de kavga etmiş - Son Dakika

KONYA'da, çarşıda iki grup arasında çıkan, 4'ü bölgeden geçen, toplam 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, tarafların bir gün önce de kavga ettiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Melike Hatun Çarşısı'nda, husumetli olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar, esnaf ve müşterilerin yoğun olarak bulunduğu bölgede, birbirlerine silahlarla ateş açtı. Kavgaya karışan Adem Ç. (32), Cumali K. (47), Hüseyin Ç. (57), Bayram B. (33) ve Nurdoğan B. (37) ile olay sırasında bölgeden geçen Emrullah T. (39), M.Ş. (16), İsmail Y. (22) ve Zeynep Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan Adem Ç. ve Cumali K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayda 2 tabancanın da ele geçirildiği belirtildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonda adliyeye sevk edildi.