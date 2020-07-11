9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları bir gün önce de kavga etmiş - Son Dakika

9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları bir gün önce de kavga etmiş

KONYA'da, çarşıda iki grup arasında çıkan, 4'ü bölgeden geçen, toplam 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

KONYA'da, çarşıda iki grup arasında çıkan, 4'ü bölgeden geçen, toplam 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, tarafların bir gün önce de kavga ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Melike Hatun Çarşısı'nda, husumetli olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar, esnaf ve müşterilerin yoğun olarak bulunduğu bölgede, birbirlerine silahlarla ateş açtı. Kavgaya karışan Adem Ç. (32), Cumali K. (47), Hüseyin Ç. (57), Bayram B. (33) ve Nurdoğan B. (37) ile olay sırasında bölgeden geçen Emrullah T. (39), M.Ş. (16), İsmail Y. (22) ve Zeynep Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan Adem Ç. ve Cumali K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayda 2 tabancanın da ele geçirildiği belirtildi.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun bir iş yeri içerisinden dışarıya çıkarak birbirlerine ateş ettiği, yaralılardan bazılarının sekerek bölgeden uzaklaştığı, bu sırada yoldan geçen vatandaşların da kaçıştığı görüldü.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

Hastanede tedavileri tamamlanan şüphelilerden Hüseyin Ç. ve Nurdoğan B. ile olaydan yara almadan kurtulan Mehmet Ali Ç. gözaltına alındı. Mehmet Ali Ç. ile Adem Ç. arasında olaydan bir gün önce tartışma çıktığı, Adem Ç.'nin Mehmet Ali Ç.'yi darbettiği, olay günü de iki tarafın konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışma sonrası silahların çekildiği ifade edildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonda adliyeye sevk edildi.


Aziziye Mahallesi, Karatay, Konya, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları bir gün önce de kavga etmiş - Son Dakika
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