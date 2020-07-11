9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları bir gün önce de kavga etmiş (2) - Son Dakika

9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları bir gün önce de kavga etmiş (2)
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKonya'da, çarşıda iki grup arasında çıkan, 4'ü bölgeden geçen, toplam 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Konya'da, çarşıda iki grup arasında çıkan, 4'ü bölgeden geçen, toplam 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Ç., Hüseyin Ç., Nurdoğan B. ve Bayram B. çıkarıldığı mahkekece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:59 Kaynak: DHA
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