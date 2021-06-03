9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı - Son Dakika

Sivas- Erzincan karayolu Gölova ilçesi Çataklı köyü kayınlarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Hamza Çelik yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı Ford marka kamyonet ile karşı istikametten gelen Özgür Görünüş yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ford marka otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan biri bebek 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi öldü.

RABİA GÖRÜNÜŞ 6 AYLIK HAMİLEYDİ

Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Rabia Görünüş (28), Özgür Görünüş (31), Ali Görünüş (1), Burak Efe Dündar (10), Gökmen Dündar (36), Hamza Çelik (62), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (40) ve Hasan Çelik (75).

Kazada Görünüş ailesinden anne baba ve 1.5 yaşındaki çocukları hayatını kaybederken Rabia Görünüş'ün 6 aylık hamile olduğu belirtildi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Van nüfusuna kayıtlı Görünüş çiftinin 2018 yılında evlendikleri ve İstanbul'da yaşadıkları öğrenildi. Kazada ölen Dündar, Çelik ve Gündoğdu ailelerinin ise Ağrı nüfusuna kayıtlı oldukları açıklandı. Kazada hayatlarını kaybeden 9 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edilmek üzere Suşehri ve Gölova Devlet Hastanelerinin morglarına kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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