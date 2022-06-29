Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, yağlı pehlivan güreşlerinin ata sporu olduğuna dikkati çekerek, kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere güreşi sevdirme çabası içinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

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