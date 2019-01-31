9.kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı'dan Vali Masatlı'ya Ziyaret
42 dakika önce
Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
Erzurum
9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı
, Ardahan
Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
Tümgeneral Tarakçı, Vali Masatlı'ya yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Mustafa Masatlı da Tümgeneral Tarakçı'ya teşekkür etti.
Ziyarette Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış da hazır bulundu. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:35 Kaynak: İHA
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