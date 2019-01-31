Son Dakika Haberleri: 9.kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı'dan Vali Masatlı'ya Ziyaret

9.kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı'dan Vali Masatlı'ya Ziyaret

42 dakika önce

Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

9.kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı'dan Vali Masatlı'ya Ziyaret, System.String[]
Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Tümgeneral Tarakçı, Vali Masatlı'ya yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Mustafa Masatlı da Tümgeneral Tarakçı'ya teşekkür etti.

Ziyarette Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış da hazır bulundu. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Veli Tarakçı, Erzurum, Ardahan, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gabriel Obertan, Erzurumspor'un Tesislerine Hayran Kaldı Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!

Fotokapanı Alıp Evine Götüren Temizlik İşçisi İçin Karar Verildi Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9.kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı'dan Vali Masatlı'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]