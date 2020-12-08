9. Kolordu Komutanlığından keşif, pusu ve devriye eğitimi - Son Dakika

Erzurum'da konuşlu 9. Kolordu Komutanlığı, keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin, komutanlık tarafından bir hafta süreyle icra edildiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi." ifadesi kullanıldı.