9. Kolordu Komutanlığından keşif, pusu ve devriye eğitimi - Son Dakika

9. Kolordu Komutanlığından keşif, pusu ve devriye eğitimi
08.12.2020 16:39
Erzurum'da konuşlu 9. Kolordu Komutanlığı, keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra etti.
Erzurum'da konuşlu 9. Kolordu Komutanlığı, keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin, komutanlık tarafından bir hafta süreyle icra edildiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi." ifadesi kullanıldı.
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