9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası - Son Dakika

Show TV'nin reyting rekortmeni programı Güldür Güldür, çeşitli konuları gündemine almayı sürdürüyor. Güldür Güldür'ün skeçleri arasında, 9 farklı makamı olması nedeniyle gündem olan rektör de vardı.

DİLEK/ ÖNERİ/ ŞİKAYET SORUMLUSU

Ardahan ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı mevkide görev yaptığı anlaşıldı. Rektör Biber'in, bu görevleri arasında "Dilek/ Öneri/ Şikayet Sorumlusu" da olması dikkat çekti.

"BEN BU BEYEFENDİYİ OYNAMIŞTIM"

Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Onur Buldu da bu olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Onur Buldu Rektör Biber'in görevlerini paylaşarak, "Ben bu beyefendiyi oynamıştım..." diye yazması sosyal medyada büyük beğeni aldı. Onur Buldu'nun paylaşımı sonrasında Güldür Güldür'deki o skeç yeniden gündem oldu.