Üye Girişi
9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası - Son Dakika

9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası

21.07.2021 19:13

Show TV'nin keyifle izlenen programı Güldür Güldür, dikkat çeken konular ele almaya devam ediyor. Güldür Güldür'de 9 makamlı rektörün canlandırıldığı skeçte nur Buldu 'Ben bunu oynamıştım' demesi, salonu kahkahaya boğdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni programı Güldür Güldür, çeşitli konuları gündemine almayı sürdürüyor. Güldür Güldür'ün skeçleri arasında, 9 farklı makamı olması nedeniyle gündem olan rektör de vardı.

DİLEK/ ÖNERİ/ ŞİKAYET SORUMLUSU

Ardahan ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı mevkide görev yaptığı anlaşıldı. Rektör Biber'in, bu görevleri arasında "Dilek/ Öneri/ Şikayet Sorumlusu" da olması dikkat çekti.

"BEN BU BEYEFENDİYİ OYNAMIŞTIM"

Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Onur Buldu da bu olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Onur Buldu Rektör Biber'in görevlerini paylaşarak, "Ben bu beyefendiyi oynamıştım..." diye yazması sosyal medyada büyük beğeni aldı. Onur Buldu'nun paylaşımı sonrasında Güldür Güldür'deki o skeç yeniden gündem oldu.

9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası

Güldür Güldür Show, Onur Buldu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'na giden Kadın Voleybol Takımımız'ı korona vurdu! Sporcularımız karantinada 19:14 Tokyo Olimpiyatları'na giden Kadın Voleybol Takımımız'ı korona vurdu! Sporcularımız karantinada Aylar öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, otelin yönetim değiştirmesi nedeniyle mağdur oldu 18:58 Aylar öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, otelin yönetim değiştirmesi nedeniyle mağdur oldu Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp 18:39 Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu 17:43 Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı 17:15 Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı Türkiye'nin sıcaklık rekoru Cizre'de kırıldı! Termometreler 49 dereceyi gösterdi, sokaklar bomboş kaldı 16:34 Türkiye'nin sıcaklık rekoru Cizre'de kırıldı! Termometreler 49 dereceyi gösterdi, sokaklar bomboş kaldı
Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü 15:41 Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar 15:30 Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar

Son Dakika Haberleri
17:35 Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı var
17:32 Yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu! Çiftlik sahibi, varını yoğunu kaybetti
17:26 Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız
17:15 Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı
17:05 Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içti, canından oldu
17:02 Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
16:52 Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız
16:29 Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi
16:18 Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yı gözüne kestirdi
15:49 PSV maçına saatler kala, Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video!
Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak         
19:31
Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı         
19:00
Galatasaray, Jens Stryger Larsen transferini 4 milyon euroya bitirdi Galatasaray, Jens Stryger Larsen transferini 4 milyon euroya bitirdi         
18:42
Erdoğan, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'a gelmediğini söylerken öyle bir kelime kullandı ki herkes oraya odaklandı Erdoğan, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'a gelmediğini söylerken öyle bir kelime kullandı ki herkes oraya odaklandı         
18:00
Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız         
17:26
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi         
16:31
Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu         
15:35
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti         
15:17
5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı         
15:06
Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor         
14:14
Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı         
13:12
Sokak ortasında 'lavaşı düşürdün' bahanesiyle kavga! Eczacı kadına şişeyle saldırıda bulundu Sokak ortasında 'lavaşı düşürdün' bahanesiyle kavga! Eczacı kadına şişeyle saldırıda bulundu         
13:00
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 19:51:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement