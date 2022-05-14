9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı - Son Dakika
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9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı

14.05.2022 02:17

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevinin katılımıyla açıldı.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevinin katılımıyla açıldı.

Büyükşehir Belediyesince yapılan Fuar Merkezi'nde merhum şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç anısına düzenlenen fuarın açılışı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun "Sanatın Yeni Dünyadaki İşlevi ve Yeni Söylenecek Bir Söz İçinde Şiir ve Sanatın Yeri" konulu konferansıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, konferansın ardından yaptığı konuşmaya, Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiirinin mısralarını okuyarak başlayıp, fuarın Karakoç anısına Malatya'nın bir kadirşinaslığı olarak düzenlendiğini söyledi.

Baruş, "Bu fuar, kitapseverlere bir bayram, gençlerimiz ve çocuklarımıza kitapla tanışma imkanı sağlayan bir fırsat, kitap okuma alışkanlığını ve kitap sevgisini oluşturmak için güzel bir vesiledir." dedi.

Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliğine atandığını anımsatan Baruş, gözyaşları içerisinde, "Malatya'yı ne kadar çok sevdiğimi gözyaşlarımdan lütfen anlayınız. Her kamu görevi bir nöbettir, biz de bu nöbet esnasında elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Tabii ki bu kadim şehirde, bu güzel insanlara hizmet etme fırsatını bana veren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum, yine ülkemizin güzel bir köşesinde yeni bir göreve beni layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha minnetlerimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Fuar, 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da 2012'den bu yana düzenlenen kitap fuarının önemine işaret ederek, "Kitapların hepsini okuyun, öyle bir seviyeye gelin ki bütün kitapları egemenliğinizin altına alın, o kitapları zihninizde yoğurun ve size has yol haritası oluşsun. Sadece bir kitaba, o da ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'e teslim olmamız lazım." dedi.

Gürkan, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevinin katıldığı fuarın 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceğini, burada panel, söyleşi ve imza günlerinin yer aldığı çok sayıda etkinliğin de düzenleneceğini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Malatya'yı "okuyan, araştıran, sevgi, barış ve huzurun hakim olduğu bir şehir" şeklinde tanımlayarak, kitap fuarlarının kente çok yakıştığını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, fırsat buldukça kitap okumak değil, kitap okumak için zaman ayırmak gerektiğini, adaletli, ahlaklı ve değerli olmak için öncelikle ilme, bilme, kitaba ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı

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Tarihi çınar ağaçlarından 'kitap' topladılar Tarihi çınar ağaçlarından 'kitap' topladılar 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı

Malatya Valiliği, Malatya, Kitap, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı - Son Dakika
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