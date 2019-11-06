9. Malatya Film Festivali'nde finalistler belli oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği'nin destekleriyle 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin ulusal uzun metraj kategorisinde şu filmler yarışacak: "Aidiyet", "Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız", "Dilsiz", "Kapan", "Kızım Gibi Kokuyorsun", "Kimsesizler Oteli", "Kovan", "Küçük Şeyler", "Omar ve Biz" ve "Sınırlar".