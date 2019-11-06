Son Dakika Haberleri: 9. Malatya Film Festivali'nde finalistler belli oldu
Son Dakika Magazin 9. Malatya Film Festivali'nde finalistler belli oldu

9. Malatya Film Festivali'nde finalistler belli oldu

7 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği'nin destekleriyle 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin ulusal uzun metraj kategorisinde şu filmler yarışacak: "Aidiyet", "Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız", "Dilsiz", "Kapan", "Kızım Gibi Kokuyorsun", "Kimsesizler...

9. Malatya Film Festivali'nde finalistler belli oldu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği'nin destekleriyle 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin ulusal uzun metraj kategorisinde şu filmler yarışacak: "Aidiyet", "Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız", "Dilsiz", "Kapan", "Kızım Gibi Kokuyorsun", "Kimsesizler Oteli", "Kovan", "Küçük Şeyler", "Omar ve Biz" ve "Sınırlar".

Malatya Valiliği, Malatya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:39 
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