9. Malatya Uluslararası Film Festivali devam ediyor

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" kapsamında Darende ilçesinde "Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi" adlı belgesel filmin gösterimi yapıldı.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen festival çerçevesinde Darende ilçesinde "Belki Köye Bir Film Gelir" etkinliği düzenlendi.

Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, "Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi" adlı belgesel film gösterildi.

Yönetmenliğini Biket İlhan'in yaptığı 57 dakikalık belgeselde, Balkan Savaşları sonrasında İstanbul'a göç eden Müslümanların yetim kalmış genç kızları, dul kadınların ve babaları şehit düşen çocukların zorlu yaşamı, Hilal-i Ahmer Cemiyetinin "Hanımlar Merkezi", onlara yardım etmek amacıyla 20 Mart 1912 tarihinde kurulması ve sonrasında büyüyerek etrafına ışık saçan hikayesi anlatılıyor.

Gösterime Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık ve öğrenciler katıldı.