Son Dakika Haberleri: 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde çocuklar kısa film çekti
Son Dakika Güncel 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde çocuklar kısa film çekti - Son Dakika

9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde çocuklar kısa film çekti

6 saat önce

9. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nin düzenlediği etkinlikte çocuklar kısa film çekti.

9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde çocuklar kısa film çekti, System.String[]

9. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nin düzenlediği etkinlikte çocuklar kısa film çekti.

Festival kapsamında Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, Battalgazi ilçesinde çocuklara sinema eğitimi vererek, kısa film çekmelerini sağladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede düzenlenen eğitim alanını gezerek, çocuklarla bir araya geldi.

Festivalin Malatya için önemli olduğunu belirten Güder, "Her yıl büyük rağbet gören festivalimize, bu yıl da hemşehrilerimizin ve il dışından gelen sinemaseverlerin ilgisinin büyük olacağı kanaatindeyim. Biz Malatyalı hemşehrilerimizi oyuncularımızla, sanatçılarımızla ve müzisyenlerle buluşturmak isteğindeyiz. Bu yılki festivalimize birçok yenilikler kattık. Güzel çalışmalar var. Festivalimizin tamamında tek bir yüreğe samimi şekilde dokunabiliyorsak, ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Etkinliği, oyuncular Selçuk Yöntem, Devlet Devrim, Kıvanç Terzioğlu, İbrahim Muratoğlu, Meral Çetinkaya, Süheyl Uygur ve Ümit Acar ziyaret ederek, öğrencilerin yazıp yönettiği kısa filmi izledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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