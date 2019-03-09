9 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi
1 saat önce
(ÖZEL) İkizlerin hedefi Wimbledon, idolü Williams kardeşlerSporcu bir aileden gelen Defne ve Hande Aslanbaş kardeşler, henüz küçük yaşlarına rağmen tenis kortunda büyük işler başarıyor.
(ÖZEL) İkizlerin hedefi Wimbledon, idolü Williams
kardeşler
Sporcu bir aileden gelen Defne
ve Hande Aslanbaş kardeşler, henüz küçük yaşlarına rağmen tenis kortunda büyük işler başarıyor. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla ön plana çıkan ikizlerin hedefi ise bir Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon'da oynayabilmek. 12 yaşındaki ikizler, antremanlarını birbiriyle yaparken, bazı turnuvalarda ise birbirlerine rakip oluyor. İkizlerin idolü ise kendileri gibi iki kardeş olan ve kadın tenisinin efsaneleri arasına isimlerini yazdırmış Serena ve Venus Williams
kardeşler.
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BSK kulüpleri 2-3 ve 9-10 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla Türkiye
Şampiyonluğu için mücadele edecek
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:31 Kaynak: DHA
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