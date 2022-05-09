9 Mayıs Avrupa Günü Bulgaristan'da halkı ikiye böldü - Son Dakika
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9 Mayıs Avrupa Günü Bulgaristan'da halkı ikiye böldü

09.05.2022 19:03
9 Mayıs Avrupa Günü Bulgaristan'da halkı ikiye böldü

9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Bulgaristan'da yapılan etkinlilerde toplumsal bölünme dikkati çekti.

9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Bulgaristan'da yapılan etkinlilerde toplumsal bölünme dikkati çekti.

Başkent Sofya'daki kutlamalarda Avrupa Birliği (AB) yanlıları ile Rusya'yı destekleyip İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini sembolize eden Zafer Günü'nü kutlayanlar karşılıklı eylemlerde bulundu.

Sofya'da Meçhul Asker Anıtı önünde resmi kıtanın katılımıyla düzenlenen törenle başlayan kutlamaların başında Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotva anıta çelenk koydu.

Ardından, 4'lü iktidar koalisyonunda yer alan komünizm ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Korneliya Ninova da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu.

Ninova, basına açıklamasında Bulgaristan'ın asla Ukrayna'ya silah satmadığını ve satmayacağını bir kez daha tekrar etti. Rusya'nın Bulgaristan'ı "dost olmayan ülke" ilan etmesi ve doğal gaz tedarikini kesmesine rağmen Ninova, "Rusya Bulgaristan'ın dostu olan bir ülkedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Ninova'nın konuşmalarına cevaben, "Ninova, bakan olarak attığı, üçüncü ülkelere silah satışlarına izin veren kendi imzasının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Oysa bu silahların neticede Ukrayna'ya gittiklerini çok iyi biliyordur." diye konuştu.

Ninova'nın ardından Rusya yanlısı küçük siyasi partilerin temsilcileri de Meçhul Asker Anıtı'na çelenk ve çiçek bıraktılar.

Başkent Sofya'da Rusya yanlısı kalabalık bir grup "Ölümsüz Alay" olarak adlandırdıkları kortejle şehir merkezindeki "Kurtarıcı Sovyetler Birliği Ordusu" anıtına doğru yürüyüş yaptı.

Bulgaristan'a 1944'te darbe ile 45 yıllık komünizm rejimini getiren işgalci Sovyet ordusunu yücelten, 1954'te dikilen 36 metrelik anıtın önünde Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı destekleyen ve karşı çıkanlar arasında da gerginlik yaşandı.

Anıt alanında Rusya ve eski Sovyetler Birliği (SSCB) bayrakları açan göstericiler ile aşırı milliyetçi çevreler arasındaki gerginlik polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Elonora Mitrofanova, törende yaptığı konuşmasında Nazilerin birçok Avrupa ülkelerinde yeniden başkaldırıya başladıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fanatik taraftarlarından oluşan "Gece Kurtları" adlı motorcular kulübünün Bulgaristan kolu üyeleri, savaş karşıtlarının boyadıkları anıtı temizlediler, olası diğer saldırıları önlemek için 9 Mayıs arifesinde anıt etrafında nöbet tuttular.

Savaş karşıtları ise gece saatlerinde drone kullanarak anıta Ukrayna bayrağını sembolize eden mavi ve sarı boya döktü.

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Avrupa Günü, Bulgaristan, Rusya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9 Mayıs Avrupa Günü Bulgaristan'da halkı ikiye böldü - Son Dakika


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