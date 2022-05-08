9 Mayıs Avrupa Günü, "Umudumuz Hep Genç" Sloganıyla Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

9 Mayıs Avrupa Günü, "Umudumuz Hep Genç" Sloganıyla Kutlanacak

08.05.2022 15:08
9 Mayıs Avrupa Günü, "Umudumuz Hep Genç" Sloganıyla Kutlanacak

9 Mayıs Avrupa Günü, bu yıl “Umudumuz hep genç” sloganıyla kutlanacak. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında, mayıs ayı boyunca gençlere yönelik etkinlikler düzenleyecek. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş’un Ankara CerModern’deki sergisinin açılışından önce basın toplantısı yapacak.

9 Mayıs Avrupa Günü, bu yıl "Umudumuz hep genç" sloganıyla kutlanacak. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında, mayıs ayı boyunca gençlere yönelik etkinlikler düzenleyecek. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş'un Ankara CerModern'deki sergisinin açılışından önce basın toplantısı yapacak.

9 Mayıs Avrupa Günü, AB'nin 2022'yi 'Avrupa Gençlik Yılı' ilan etmesi dolayısıyla bu yıl "Umudumuz hep genç" sloganı ile kutlanacak. AB Türkiye Delegasyonu, mayıs ayı boyunca Avrupa Birliği Merkezleri aracılığı ile başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 19 farklı kentinde sergiler, sempozyumlar ve konserler düzenlenecek.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Avrupa Günü dolayısıyla yarın, dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş'un CerModern'deki 'Paralel Evrenler' sergisinin açılışından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Basın toplantısı ve sergi açılışının ardından geleneksel Avrupa Günü Resepsiyonu verilecek. Resepsiyonda, La Caravane Passe grubu sahne alacak.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajını paylaştı (1) Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajını paylaştı (1) GetContact hacklendi iddiasında yeni gelişme! GetContact hacklendi iddiasında yeni gelişme!

Avrupa Birliği, Avrupa Günü, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 9 Mayıs Avrupa Günü, 'Umudumuz Hep Genç' Sloganıyla Kutlanacak - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Şişli'de bir kişi, "Acil telefon etmem gerekiyor" diyerek Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı
15:04 Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:28 Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
13:21 Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi! Polis bu zalimliği yapan sürücünün peşinde
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 15:20:21. #1.11#
SON DAKİKA: 9 Mayıs Avrupa Günü, "Umudumuz Hep Genç" Sloganıyla Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement