9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika
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9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor

09.05.2022 10:34

Haftaya yükselişle başlayan dolar, Dolar/TL, piyasaların açılması ile birlikte 14.98 seviyelerini gördü. Aynı dakikalarda sterlin/TL 18,3860'dan satılıyor.

Cuma günü en düşük 14,8570 ve en yüksek 14,9677 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,57 üzerinde 14,9494'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,17 artışla 14,9760'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 düşüşle 15,7430'dan, sterlin/TL yüzde 0,35 kayıpla 18,3860'dan satılıyor. Dolar endeksi 104,2 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 0,5 artışla 104,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,30 değer kaybıyla 1,0519'dan alıcı buluyor.

FED KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolar talebinin artmasında etkili olduğunu aktaran analistler, tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini vurguladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,16 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 3,14 seviyesine bulunuyor. Analistler, bugünün veri gündeminin zayıf olduğuna işaret ederek, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon verilerinin döviz piyasalarının yönü açısından önemli olacağını bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Cuma, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika


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