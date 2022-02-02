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9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor - Son Dakika

9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor

02.02.2022 10:17
9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki 3 bin 200 rakımda bulunan üs bölgelerinin yollarında yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekiplerinin Engin Mayın, Kotol, Meydan, Tuğ Tepe ve Süpürge üs bölgelerinin yollarındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 9 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriliyor.

(Metin Tek/ İHA)

9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor

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Yüksekova, Hakkari, İran, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 9 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor - Son Dakika


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