9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi başladı - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi ve İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla "9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi" düzenleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi başlayan kongrenin açılış konuşmalarını İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Balcı ve İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi yaptı.

Prof. Dr. Ak, ilki 1973 ve sonuncusu 2013'te 8 milletlerarası, ilki 1978 ve sonuncusu 2014'te tertip edilen 11 milli Türkoloji kongresi düzenlendiğini, bu kongrelerde Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk sanat tarihi, Türk musikisi, Türk folkloru, Türk coğrafyası, Türk-İslam felsefesi, Türk düşünce tarihi, Türk din tarihi sahalarında 4 binden fazla konunun seçkin bilim insanlarınca sunulduğunu aktardı.

Kongrelerin, bu sahanın araştırmacılarının fikirlerini sunabilmelerine, ilmi tartışmalar yapabilmelerine ve farklı ülkelerden araştırmacıların tanışarak ortak çalışma yürütmelerine vesile olduğunu belirten Ak, üniversite yayını olarak basılan kongre bildirilerinin, kalıcı bir kaynak olarak okurların istifadesine sunulduğunu kaydetti.

İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Kongre Başkanı Balcı da enstitünün bir geleneği haline gelen Türkoloji kongrelerinin küçük aksamalar dışında bugüne kadar geldiğine işaret ederek, "Bu kapsamda 2024 yılı enstitü kuruluşunun 100. yılı olacaktır. 10. Milletlerarası Türkoloji Kongresi'ni de yine 2024 yılında düzenlemeyi düşünüyoruz." bilgisini verdi.

İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi ise kongrenin küresel salgın sürecinde yapılan, kendine mahsus bir Türkoloji Kongresi olacağını ve sunulacak bildirilerin kapsamı açısından önceki kongreler kadar geniş ve katılımcılar itibarıyla öncekiler kadar zengin olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden kongre, 17 Eylül'de sona erecek.