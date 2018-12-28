Son Dakika Haberleri: 9 Milyon 500 Bin Vatandaşımız İmar Barışından Faydalandı"

9 Milyon 500 Bin Vatandaşımız İmar Barışından Faydalandı"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı.

9 Milyon 500 Bin Vatandaşımız İmar Barışından Faydalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı." dedi.

Trabzon Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum'u Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve ilçe belediye başkanları karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yaptı.

Kurum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, imar barışına ilişkin, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuştu.

İmar barışına ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır.

Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir."

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:09 Kaynak: AA

Aralık, Murat Kurum, Güncel
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