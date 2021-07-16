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9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor - Son Dakika
BBC

9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor

16.07.2021 17:40

İtalya'nın Sardinya adasında bir evin çatısına, içinde 8.5 kg kokain bulunan bir çanta atıldı. 9 milyon Euro değerindeki kokaini yanlış hedefe attığından şüphelenilen bir hafif uçak pilotu yakalandı.

Oristano kentine bağlı Baratili San Pietro kasabasındaki evin sahipleri, çatılarına bir nesnenin düşmesi ve güneş panellerini kırması üzerine jandarmayı aradı. Çantadan piyasa değeri 9 milyon euro'nun üzerinde saf kokain çıktı.

KAYITLAR İNCELENDİ, PİLOT GÖZALTINDA

Geçen 28 Mart'ta yaşanan bu olayın ardından başlatılan soruşturmada güvenlik güçleri bölgeden geçen uçakların kayıtlarını incelemeye aldı. Aylar süren incelemeler ve tanık ifadeleri sonrası dün bir hafif uçak pilotu gözaltına alındı. Almanya'dan Sardinya adasındaki Cagliari Elmas Havaalanı'na iniş yapmasının ardından gözaltına alınan pilot Francesco Rizzo, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor. 28 yaşındaki pilot Francesco Rizzo'nun uyuşturucuyu önceden belirlenen bir noktada alıcılara teslim etmek isterken yanlış yerde uçaktan attığı tahmin ediliyor.

TESLİMAT NOKTASINI ARARKEN HEDEFİ ŞAŞIRDI

Yapılan incelemelerde, Rizzo'nun 28 Mart'ta Roma'dan bir Cessna uçakla Sardinya'ya gittiği ve ada üzerinde 20 dakika boyunca radardan kaybolarak çok alçaktan uçtuğu belirlendi. Pilotun alçaktan uçarak çantayı alıcılara teslim etmesi gereken noktayı bulmaya çalıştığı ancak hedefi şaşırdığı öne sürüldü.Kokaini pilota temin edenlerin ve alıcıların tespit edilmesi çalışmaları ise sürüyor.

"GÖKTEN KOKAİN YAĞDI" MANŞETLERİ ATILDI

İtalyan basını haberi, "gökten kokain yağdı", "Sardinya semaları Güney Amerika gibi" şeklinde ifadelerle duyurdu. Haberlere göre Sardinya adasında ilk kez böyle bir uyuşturucu teslimatı ortaya çıksa da güvenlik güçleri daha önce de benzer şekilde uçaktan uyuşturucu teslimatı yapılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor

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Son Dakika Dünya 9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor - Son Dakika Dünya

BBC

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