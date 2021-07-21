9 milyon metrekare Hazine arazisi ağaçlandırma için kiraya verildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yerli üretimi desteklemek amacıyla ağaçlandırmada kullanılmak üzere 2020 yılında ve bu yılın ilk yarısında 9 milyon metrekarelik Hazine arazisi vatandaşlara kiralandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Hazine taşınmazlarını yerli üretimi desteklemek amacıyla ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere, kavak, kızılağaç, okaliptüs, fıstık çamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya ve benzeri türlerin yetiştirilmesi için 10 yıla kadar ağaçlandırma amaçlı kiralanmasına devam ediliyor.

Uygulama kapsamında 2020 yılı ve 2021'in ilk 6 ayında Elazığ'da 1,6 milyon metrekare, Gaziantep'te 1,2 milyon metrekare, Niğde'de 1 milyon metrekare olmak üzere ülke genelinde toplam 9 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı için vatandaşlarla kira sözleşmesi imzalandı. Böylece taşınmazlar üretime kazandırılmış oldu.

Kiralama nasıl yapılıyor?

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilip, kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, idarenin internet sayfasında ve uygun görülen şekillerde 30 gün boyunca ilan ediliyor.

İlandaki bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içinde bulunanlar, aynı süre içinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyuruluyor.

Uygulamada kira bedeli Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedel üzerinden alınıyor.

Kira bedeli ilk beş yıl için yüzde 50 indirim uygulanarak tahsil ediliyor. Buna göre 2021 yılı için dönüm başına alınacak kira bedeli kavak, kestane, ceviz ve badem türleri için ilk 5 yıl 7,10 lira, çam, sedir, köknar, kayın ve söğüt türleri için ilk 5 yıl için 2,90 lira olarak belirlendi.