9. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

Mood Dergisi tarafından bu yıl 9'cüsü düzenlenen törenle "9. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı törende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Törende, Demirören Haber Ajansı, 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü. Tören, farklı kategoride ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından sona erdi.

DÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salondan Detay

Ödül Töreninden Detay

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