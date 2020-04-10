9 Nisan 2020 Haberleri - Son Dakika

9 Nisan 2020 Haberleri
25 dakika önce
9 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
- Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
- Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
- Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
- Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
- Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
- Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
- 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
- Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
- ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
- Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
- İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
- Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
- Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
- Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
- Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
- Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
- Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
- Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak
- Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
- Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
- Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
- Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
- Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
- 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
- TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
- İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
- Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
- Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
- Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
- Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
- CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
- Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
- Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:18
Son Dakika Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti