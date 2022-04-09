9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi - Son Dakika
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9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi

09.04.2022 08:04
9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün üç bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin ile Pazar günü sabah saatlerinde Karaman, Mersin ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Gazipaşa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu ile iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla batı bölgelerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, Pazar günü sabah saatlerinde Mersin ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Gazipaşa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Pazar günü sabah saatlerinde batı ilçeleri ile Gazipaşa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Pazar günü sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu Pazar günü sabah saatlerinde Karaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin etkili olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı doğusu çok bulutlu bugün öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülecek. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AĞRI 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

DİYARBAKIR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 24°C

Az bulutlu

MARDİN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Az bulutlu

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Son Dakika Güncel 9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi - Son Dakika
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