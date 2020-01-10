9 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 9 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika

9 Ocak 2020 Haberleri

45 dakika önce

9 Ocak 2020 Manşet Haberleri.

9 Ocak 2020 Haberleri, System.String[]

Emre Belözoğlu, Borsa İstanbul, Mustafa Cengiz, Aleyna Tilki, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı
Jesse Sekidika: Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi

Son Dakika Haberleri
00:56 İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti - Son Dakika Haber
00:18 9 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:18 Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika Haber
00:14 Samsun'da uyuşturucudan 4 kişi serbest - Son Dakika Haber
00:14 Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 01:04:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]