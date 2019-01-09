Son Dakika Haberleri: 9 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi

9 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi

44 dakika önce

(ÖZEL) Abdullah Avcı: "Hedefimiz çifte kupa""Sonuçlandırma problemimiz var, Robinho transferi bunun için""Serdar Taşçı, oyun planımıza uygun bir stoper""Arda çok çalışıyor, istekli ve arzulu""Emekleyen ama emeklerken hızlı koşmaya başlayan bir takımız""Milli takım başka bir yerdir, bu...

9 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi, System.String[]
(ÖZEL) Abdullah Avcı: "Hedefimiz çifte kupa"

"Sonuçlandırma problemimiz var, Robinho transferi bunun için"

" Serdar Taşçı, oyun planımıza uygun bir stoper"

"Arda çok çalışıyor, istekli ve arzulu"

"Emekleyen ama emeklerken hızlı koşmaya başlayan bir takımız"

"Milli takım başka bir yerdir, bu fırsatlar tabii ki değerlendirilir"

"Burak Yılmaz ile önceki süreçlerde temasımız olmuştu"

"Türk futbolunun Trabzon'a ihtiyacı var"

" Fenerbahçe, 100 senede bir yaşanabilecek bir şey yaşıyor"

"Dünyada futbol nasıl dönüşüyorsa, herkes de buna ayak uyduracak"

"Takımda aile ortamı var"

(ÖZEL) Göztepe'nin kaptanı Beto: "Ronaldo 12 yaşında 'ben en iyisi olacağım' diyordu"

"Kendimi 20 yaşında hissediyorum"

"Penaltılara nasıl çalıştığım bana kalması gereken bir sır"

"Hepimiz kendimizi bu takıma adamış durumdayız"

"Taraftarımız canını dişine takan bir Göztepe izleyecek"

"Her maç yeni bir fırsat, onun için öncesinde dua ediyorum"

"Ronaldo'ya Türkiye'deki futboldan bahsettim"

"Takımdaki en süslü isim Beto"

(ÖZEL) Gençlerbirliği Erkan Sözeri: "Oyuncularım saygı duyulacak bir mücadele gösterdiler"

"Takımımız bu ligin takımı olmadığını, daha üstlerin takımı olduğunu gösterdi"

"Başakşehir şu anda avantajlı"

"1'inci Lig'den hiçbir oyuncu milli takıma gitmedi"

BEŞİKTAŞ

10.30 Kulübün olağan genel kurul toplantısı yapılacak.

17.00 Siyah beyazlılar, Afjet Afyonspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY

13.30 Sarı kırmızılılarda Ocak ayı olağan divan toplantısı gerçekleştirilecek.

10.00 - 17.30 Takımın devre arası kampı çift idmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

11.15 Sarı lacivertliler kamp çalışmalarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

11.00 Bordo mavili takım hazırlıklarını sürdürecek.

13.00 Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan iki takım mücadele edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

15.00 Demir Grup Sivasspor - Partizani Tirana

17.00 Medipol Başakşehir - Kukesi

BASKETBOL

-Euroleague-

20.15 Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

20.00 Banvit - BK Ventspils

-Kadınlar Euroleague-

19.30 Fenerbahçe - Olympiakos

-FIBA Avrupa Kupası-

20.30 Pınar Karşıyaka - Sigal Prishtina

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

Robinho, Abdullah Avcı, Serdar Taşçı, Spor
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