9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
(İHA)
Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı görüntülendi PYD elebaşı Şahin Cilo'nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor