Son Dakika Haberleri: 9 PKK'lı teröriste daha 'Pençe' indi
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9 PKK'lı teröriste daha 'Pençe' indi

1 saat önce

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

9 PKK'lı teröriste daha 'Pençe' indi, System.String[]

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

(İHA)

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:35 Kaynak: İHA
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