Son Dakika Haberleri: 9 Saatlik Operasyonla Hastaneye Yetiştirildi

9 Saatlik Operasyonla Hastaneye Yetiştirildi

31 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde astım hastası bir genç, 9 saatlik operasyonla hastaneye yetiştirildi.

9 Saatlik Operasyonla Hastaneye Yetiştirildi, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde astım hastası bir genç, 9 saatlik operasyonla hastaneye yetiştirildi.

Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken hastaların yardım çağrılarına cevap veriliyor. Gürün'e 26 kilometre mesafedeki Karadoruk köyünde ikamet eden 24 yaşındaki astım hastası H.K, rahatsızlanınca 112'den yardım istedi. Kapalı olan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdaresi ekipleri operasyon başlattı. 9 saat süren operasyonla yol araç ulaşıma açıldı ve 112 ekipleri hastaya ulaştı. Ambulansla alınan hasta Gürün Devlet Hastanesine götürüldü. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Sivas, Kar, Gürün, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3) İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 00:27:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 Saatlik Operasyonla Hastaneye Yetiştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]