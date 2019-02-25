9 Sanatçı, Yüzlerce Eser

Serginin 1 Mart tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacağı belirtildi.

Manisa Sanat Grubunun sanatçıları Yakup Hayro, Mustafa Özgöçmen, İlknur Özgöçmen, Vecihi Tezcan, Kamil Karakılınç, Ergül Arslan, Zeliha Hayrioğlu, Cemal Özkeklik ve Waleed Hassan Mayoof'un ürettiği yüzlerce eserin yer aldığı resim sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Fatih Sergi Salonu'nda açıldı. Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Gülay Dağıstan, Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan ve davetliler katıldı.

Yüzlerce Eser Fatih Sergi Salonu'nda

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçılar protokol üyelerine eserleri hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Kültüre ve sanata şehrimizde destek vermeye devam edeceğiz. Manisalı vatandaşlarımız 1 Mart tarihine kadar Fatih Sergi Salonu'ndaki yüzlerce eseri görme fırsatına erişecekler" dedi. Manisa Sanat Grubu üyeleri de serginin açılmasında desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.