9 sokak hayvanının öldürülmesine suç duyurusu - Son Dakika

BURDUR'un Karamanlı Kaymakamlığı, 9 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü yolundaki haberler üzerine şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Karamanlı'da 7 köpek ve 2 kedinin zehirlenerek ve kesici aletle yaralanarak öldürülmesiyle ilgili kaymakamlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunularak, soruşturma başlatıldı. Kaymakamlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik özel ekip kurulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Karamanlı ilçesinde 9 Ekim 2020 günü ilçe merkezinde köpek zehirlenmeleri olduğuna dair sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar üzerine Karamanlı Kaymakamlığına bağlı ilgili birimlerce yapılan araştırmalarda, 6 sahipsiz sokak köpeği, sahipli 1 köpek ve 2 kedinin zehirlendiği olaya ilişkin İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince olayı gerçekleştiren şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik özel ekip kurularak çalışmalara başlanmış ve Tefenni Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunularak tahkikat başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği yer çevresinde bulunan kamera kayıtları titizlikle incelenmekte olup olayı gerçekleştiren şahıs/şahısların kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."