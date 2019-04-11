9. Soli Güneş Festivaline Katılacak Sanatçılar Halk Oylamasıyla Belirlenecek

MERSİN (İHA) – Mezitli
Belediyesi, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Soli Güneş Festivali'nin hazırlıklarına başladı. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ilk toplantısı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan
başkanlığında yapıldı. Bu yıl festivale katılacak sanatçılar için halk oylaması yapılmasına karar verildi. Türkiye
'nin en büyük kültür sanat buluşmalarından birisi olan Soli Güneş Festivali'nin ilk hazırlık toplantısı Mezitli Belediyesi restoranında gerçekleştirildi. Toplantıya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bu yıl, en uzun gün olan 21 Haziran'da başlaması planlanan festivalin daha geniş kitlelere yayılması için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, bu yıl festivale katılacak olan sanatçılar için halk oylaması yapılması kararı alındı. Buna göre, sosyal paylaşım sitelerinden yapılacak duyuru ile belirlenen isimler arasından en çok istek alan sanatçılarla görüşme yapılarak, programlarının uygun olması durumunda Mersinlilerle buluşması sağlanacak.
Başkan Tarhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Soli Güneş Festivalinin her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çekti. Festivalin bu denli ilgi odağı olmasının sorumluluklarını da aynı oranda artırdığını belirten Tarhan, "Bu başarıyı yakalamamızda getirdikleri öneriler ve hassas çalışmalarıyla büyük pay sahibi olan sivil toplum örgütü temsilcilerimizle 'daha iyiyi nasıl yapabiliriz' diye bir araya geldik. Ortaya çıkan önerilerin uygulanabilirliği konusunda bir sonraki toplantıya kadar gerekli incelemeleri yaparak nihai sonuçlara ulaşacağız. Özellikle davet edeceğimiz sanatçılarla ilgili halkımızın görüşlerine de başvurmak istiyoruz" dedi.
Soli Güneş Festivalinin toplumsal kaynaşmada büyük bir rol üstlendiğini de vurgulayan Tarhan, "Mezitli'yi dünyaya bir kültür ve sanat kenti olarak tanıtmayı başardık. Ama asıl tanınmak için ülkede huzur ve barışın olması gerekiyor. Huzur
ve barış yoksa ne kadar çabalarsanız çabalayın başarı kazanamazsınız. Bunu başarmanın yolu, kültür ve sanata hayatımızda daha çok yer vermektir. Çünkü bir yere sanat girerse siyaset çıkar. Bu tür etkinliklerde yanınızda kimin olduğuna bakmadan sanata ve müziğe kendinizi bırakarak dans eder, eğlenirsiniz. Kimse kimsenin hangi görüşü savunduğunu umursamaz. Yanınızda kim oturuyor, hangi siyasi partiyi savunuyor, bilmeden hep bir ağızdan şarkılara eşlik edersiniz" diye konuştu. - MERSİN