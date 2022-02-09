Üye Girişi
9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor

09.02.2022 11:31

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 799 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, cumhuriyet altını da 5.337 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 796,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 798,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, cumhuriyet altını da 5.337 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda dünkü kapanışının hemen altında 1.827 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Parasal sıkılaşmayla birlikte ekonomik toparlanmanın aksayabileceği endişesi politika yapıcılar tarafından yatıştırılırken, merkez bankalarının değişen politika duruşlarının varlık fiyatlarına olası etkileri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor.
Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalar için oynaklık riski barındırdığını belirterek, bugün ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi. Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:53:58. #1.13#
SON DAKİKA: 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement