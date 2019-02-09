Son Dakika Haberleri: 9 Şubat Cumartesi Dha Spor Gündemi

9 Şubat Cumartesi Dha Spor Gündemi

40 dakika önce

SPOR TOTO SÜPER LİG16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor19.00 Beşiktaş - BursasporSPOR TOTO 1. LİG13.30 Kardemir Karabükspor - Eskişehirspor 16.00 Gençlerbirliği - OsmanlısporGALATASARAYTrabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

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SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - Bursaspor

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Kardemir Karabükspor - Eskişehirspor  

16.00 Gençlerbirliği - Osmanlıspor

GALATASARAY

Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR

Bordo mavili ekip, Galatasaray maçının son çalışmasını yapacak.

13.15 Takım, Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket edecek.

14.30 Bordo mavililerin İstanbul'a gelişi.

TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

15.00 Getafe - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

17.30 Freiburg - Wolfsburg  (Yunus Mallı

18.00 Watford - Everton (Cenk Tosun)

18.15 Atletico Madrid - Real Madrid 

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

15.15 Gaziantep Basketbol - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol

17.30 Beşiktaş Sompo Japan - Türk Telekom

20.00 Pınar Karşıyaka - İstanbul BBSK

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Çukurova Basketbol

14.00 Botaş - Samsun Canik Belediye

14.00 Mersin BŞB - Beşiktaş

16.00 Galatasaray - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.30 Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Bld.

Efeler Ligi

15.00 Ziraat Bankası -   Arhavi Bld.

15.00 Jeopark Kula Bld. - Maliye Piyango

16.00 İnegöl Bld. - İstanbul BBSK

16.00 Galatasaray - Arkas Spor

17.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Halkbank

TENİS

10.00 Şanlıurfa Göbeklitepe'de Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası final müsabakaları yapılacak.

14.00 Dereceye giren sporcular madalyalarını alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:48 Kaynak: DHA

Başakşehir, Beşiktaş, Spor
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