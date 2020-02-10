9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde sigaranın zararlarına dikkat çektiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde sigaranın zararlarına dikkat çektiler - Son Dakika

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde sigaranın zararlarına dikkat çektiler

9 dakika önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce Sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Gününde" ilde bulunan alışveriş merkezlerinde stant açıldı.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde sigaranın zararlarına dikkat çektiler, System.String[]

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce Sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Gününde" ilde bulunan alışveriş merkezlerinde stant açıldı.


Sigara ve tütün, gerek kullanan gerekse kullanmayıp ancak tüketilen ortamda bulunma sonucu sigara dumanını pasif olarak soluyan insanlarda önlenebilir hastalanma ve ölüm nedenlerinden en önemlisi olduğunu belirten Sağlık Müdürlüğü yetkilileri. "Sigara bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. En iyi tedavi hiç başlamamak, eğer başlandıysa da bırakma yönünde doğru adımları atmaktır. Bu stantlarda vatandaşlarımıza sigaranın zararları, sigarayı bırakma yöntemleri, sigara bırakmak için yardım alabilecekleri Alo 171 Danışma Hattı ve ilimizde bulunan Sigara Bıraktırma Poliklinikleri hakkında bilgi verilmiş, broşür dağıtılmış ve karbonmonoksit ölçümü yapılmıştır" denildi. - ERZURUM

İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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