Son Dakika Haberleri: 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

24 dakika önce

Şanlıurfa'da sigarının zararları vatandaşlara deneylerle anlatıldı.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, System.String[]
Şanlıurfa'da sigarının zararları vatandaşlara deneylerle anlatıldı.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Gençlik Komisyonu tarafından Balıkgöl yerleşkesinde 9 Şubat Sigaraya Bırakma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Vatandaşlara broşürler dağıtan Yeşilay üyesi gençler, sigaranın akciğerlere verildiği zararı da deneylerle anlattı.

Yakılan sigarayı su dolu pet şişenin kapağına pamukla birlikte yerleştirilen gençler, pamukta biriken katranı ve rengi değişen suyu göstererek vatandaşları sigara içmemeleri konusunda uyardı.

Cuma namazının ardından da kartondan yapılan sigara, tabuta konularak omuzlarda taşındı.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Sadık Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon erişkinin sigara kullandığını belirterek, dünyada günde yaklaşık 13 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu açıkladığını belirten Çiftçi, "İstatistiklere göre sigara içmek dünya çapında bir problem ve tahmini her 3 yetişkinden biri sigara kullanıyor. Sigara kanser, kalp rahatsızlıkları ve KOAH gibi birçok ölümcül hastalığa yol açıyor. Bedenimize, psikolojimize, sevdiklerimize, ekonomimize zarar veren, ölümcül hastalıklara yol açan sigaraya karşı amansız mücadelemiz ilk günkü gibi devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yeşilay üyeleri, kartondan sigaranın bulunduğu tabutu, Bediüzzaman Mezarlığı'na kadar taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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