Kütahya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu
, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sigaranın, bilinen en önemli hastalık ve erken ölüm nedeni olduğunu vurguladı.
Kavuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, içilen her sigarada vücut için zararlı kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4 binden fazla kimyasal madde olduğunu söyledi.
Sigara içenlerde oluşabilecek hastalıklar hakkında da bilgiler veren Kavuncu, şunları kaydetti:
"Sigara içenlerde akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH
) riskinin artmasının yanı sıra diğer kanser tipleri, kalp krizi ve inme gibi başta gelen ölüm nedenlerinin ortaya çıkma riskinin de artığı ispatlanmış gerçekler. Bu kadar maddenin yanı sıra tütündeki nikotin, ciddi bağımlılık yapma özelliğine sahip. Ayrıca sigara sadece içen kişi için değil aynı ortamda pasif olarak sigara dumanına maruz kalan bireylerin de sağlığını tehdit ediyor. Tütün ve mamullerinin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle doğrudan ve dolaylı sağlık giderlerini hesaplamak kolay değil. Diğer taraftan yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkilerinin maddi karşılığı da yok. O nedenle tütün ve mamulleri ile mücadeleye devam edeceğiz. Günümüzde kişinin sigarayı bırakırken yaşadığı bu belirtilerin kontrol altına alınmasını ve bu zorlu dönemi daha kolay atlatmasını sağlayacak ilaç tedavileri mevcut. Yurt genelinde sigara bırakma polikliniklerinde sigarayı bırakmak isteyen bireyler için bu tedaviler veriliyor. Kütahya'da da 1 No'lu Toplum Sağlığı Merkezi'nde Sigara Bırakma Polikliniği var. Kimse 'Ben sigarayı bırakamam' demesin, kararlı olunursa başarılır."
Elektronik sigaraların da en az normal sigaralar kadar zarar olduğuna dikkati çeken Kavuncu, "Şu konuda gençleri uyarmak isterim: Elektronik sigara için farklı reklamlara aldanmasınlar. Bunun içindeki nikotin de en az sigara kadar zararlı. Hem bağımlılık yapıyor hem de kanser dahil sigaranın bilinen tüm zararlı etkileri bunda da mevcut. Ayrıca nargile gibi ürünler sigaraya göre belki misli ile daha fazla zararlı. En iyisi hepsinden uzak durmak." ifadelerini kullandı.
Kavuncu, üniversite olarak sigaraya yasak getireceklerini, dumansız kampüs kapsamında tüm öğretim üyelerinin odaları da dahil olmak üzere derslik ve amfilerde, tuvaletlerde, kantin ve kafeteryalarda ve belirlenen yerler dışında sigara içilmesini yasaklayacaklarını sözlerine ekledi.