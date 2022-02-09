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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü - Son Dakika

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

09.02.2022 09:43
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, tütün ürünlerinin zararlarını hatırlatarak sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, tütün ürünlerinin zararlarını hatırlatarak sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri sigara ve tütün ürünleri kullanımı olduğu belirtildi.

1987 yılından bu yana 9 Şubat'ın "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anıldığını ifade edilen açıklamada şunları kaydetti:

"Sigara kullanımı, halk sağlığını tehdit eden, mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara ve sakatlıklara neden olduğu, psikolojik ve maddi açıdan da kişi ve toplum sağlığını tehdit ettiği bilinen gerçeklerdir. Her bir sigarada vücut için zehirli, tahriş edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğu ve bunların 50'sinin doğrudan kansere sebep olduğu bilinmektedir. Sigaranın kansere neden olmasının yanı sıra, dumanın solunması ile birlikte toksinler akciğerler tarafından emilip, vücuda dağılmaktadır ve kalp-damar hastalıkları, kronik solunum sistemi hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Tütün kullanımı sadece solunum sistemi hastalıkları, kalp-damar hastalıkları veya kanser riskini arttırmaz. Kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek ve damar yapısını bozarak vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verir. Sigaranın zararları kısaca vücudun tamamını etkisi altına almaktadır."

Açıklamada sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların, "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"nı arayarak gerekli yardımı alabileceği kaydedildi.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü - Son Dakika


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