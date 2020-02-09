9 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
BEŞİKTAŞSiyah beyazlılar günü izinli geçirecek.
TFF 1. LİGGiresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Giresunspor - İstanbulspor mücadelesi 34'üncü dakikadan itibaren devam edecek. İstanbulspor'un Cajic'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu.14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)16.30 Osmanlıspor - Bursaspor (Osmanlı)19.00 Altay - Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 22'nci hafta maçları oynanacak.
ATLETİZMBalkan Salon Atletizm Şampiyonası U20 kategorisinde başlayacak (Ataköy Atletizm Salonu)
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi13.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)15.00 Karayolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)16.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)17.30 Nilüfer Belediyespor - PTT (Cengiz Göllü)17.30 VakıfBank - Atlasglobal Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Sigortam.net İTÜ Basket - Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)17.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)
AVRUPA'DAN FUTBOL14.30 SPAL - Sassuolo (Mert Müldür)16.30 AZ Alkmaar - Feyenoord ( Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)18.45 Emmen - Twente (Kerim Frei)20.00 Antwerp - Genk (Sinan Bolat)20.30 Celta Vigo - Sevilla (Okay Yokuşlu)20.30 Sporting Lizbon - Portimonense (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
22.45 Inter - Milan (Hakan Çalhanoğlu)