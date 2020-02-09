9 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

17.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 22'nci hafta maçları oynanacak.

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