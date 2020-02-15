9 suçtan aranan 'host', kardeşine ait kimlikle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 suçtan aranan 'host', kardeşine ait kimlikle yakalandı - Son Dakika

9 suçtan aranan 'host', kardeşine ait kimlikle yakalandı

6 saat önce

KONYA'da 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıza Tekin (33), kardeşine ait kimlikle bir otobüs firmasında 'host' olarak çalışırken yakalandı.

9 suçtan aranan 'host', kardeşine ait kimlikle yakalandı, System.String[]

KONYA'da 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıza Tekin (33), kardeşine ait kimlikle bir otobüs firmasında 'host' olarak çalışırken yakalandı.

? Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bir otobüs firmasında host olarak çalışan Rıza Tekin'in 8'i hırsızlık, biri 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından arandığını belirledi. Polis, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giderek Tekin'i gözaltına aldı. Tekin, kendisinin Rıza değil, kardeşi K.T olduğunu söyleyerek polislere kardeşinin ehliyetini gösterdi. Bunun üzerine Tekin, parmak izi tespiti için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne getirilince gerçek ortaya çıktı. Rıza Tekin'in yakalanmamak için kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini taşıdığı öğrenildi. Rıza Tekin'in yapılan sorgusunda ise kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Rıza Tekin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Buradaki uygulamanın hepsi, gün gelecek zaman görecek, bekle beni İbrahim" diye seslenmesi ise dikkat çekti.

Tekin hakkında ayrıca, 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve görevli memura yalan beyanda bulunmak suçlarından da işlem yapıldığı öğrenildi.


Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:56 Kaynak: DHA
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