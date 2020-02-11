9 suçtan aranıyordu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 9 suçtan aranıyordu - Son Dakika

9 suçtan aranıyordu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hakkında birçok suçtan aranma bulunan şüpheli, güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

9 suçtan aranıyordu, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hakkında birçok suçtan aranma bulunan şüpheli, güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.


Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hakkında 9 farklı suçtan aranma kaydı bulunan ve yaklaşık 10 sene kesilmiş hapis cezası olan S.Y. (26) operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Güvenlik güçlerinin bir süredir şüpheliyi yakalamak için çalışma yürüttüğü, şüphelinin teknik takip neticesinde enselendiği öğrenildi.


İfadesi alınan şüpheli S.Y.'nin yarın Muratlı Adliyesi'ne çıkarılarak tutuklanması bekleniyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Muradiye Mahallesi, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

LPG'li otomobilin mucidinin tasarladığı araç motorları yüzde 70 tasarruf sağlayacak
Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı Kadir Şeker'in kurtardığı kadından "U" dönüşü: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu İstanbul'da korkunç cinayet! Talihsiz gencin son sözleri "Anne ben ölüyorum" oldu

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:37:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 suçtan aranıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]