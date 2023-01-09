Eve yürüyerek gitmemek için motosikleti böyle çaldılar - Son Dakika
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Eve yürüyerek gitmemek için motosikleti böyle çaldılar

09.01.2023 10:07

Eve yürüyerek gitmemek için motosikleti böyle çaldılar Adana polisinin yaptığı çalışmada hırsızlık suçundan yakalanan ve tutuklanan 9 suçtan da kaydı bulunan şüphelinin ifadesinde "eve yürüyerek gitmemek için motosikleti çaldık" dediği öğrenildi Adana polisinin yaptığı çalışmada hırsızlık...

Eve yürüyerek gitmemek için motosikleti böyle çaldılar

Adana polisinin yaptığı çalışmada hırsızlık suçundan yakalanan ve tutuklanan 9 suçtan da kaydı bulunan şüphelinin ifadesinde "eve yürüyerek gitmemek için motosikleti çaldık" dediği öğrenildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı çalışmada hırsızlık suçundan yakalanan ve tutuklanan 9 suçtan da kaydı bulunan şüphelinin ifadesinde "eve yürüyerek gitmemek için motosikleti çaldık" dediği öğrenildi.

Olay, 2 Ocak'ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bahçesine giren 2 şüpheli, bir süre bölgede keşif yaptı. Şüphelilerden biri, park halindeki lüks motosikletin gidon kilidini kırdıktan sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte sürükleyerek apartmandan çıktı. Şüpheliler kayıplara karışırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Ahmet A.'nın polis haber vermesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin, çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan Okan Kurtoğlu olduğunu tespit etti. Ekipler, çalınan motosikleti Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde terk halde buldu. Şüpheli Kurtoğlu, adresine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kurtoğlu, ifadesinde, yanındaki arkadaşının ismini vermezken, "Arkadaşımla birlikte geziyorduk. Arkadaşım, 'Eve kadar yürümeyelim. Apartmanın bahçesindeki motosikleti çalalım' dedi. Eve yürümemek için motosiklete binip, gittik" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Kurtoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yanındaki şüphelinin ise kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eve yürüyerek gitmemek için motosikleti böyle çaldılar - Son Dakika

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