"9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" 19 Eylül'de - Son Dakika

Samsun'da, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla "9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" 19 Eylül Pazar günü yapılacak.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Samsun İl Koordinatörü Hasret Subaşı yaptığı açıklamada, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir'de başlamıştır. 9 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 150 şehirde, yaklaşık 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var bizim: Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte 'iklim değişikliği' diyorduk, şimdi artık 'iklim krizi' diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. 'Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor.' Biz 'iklim krizi' ne karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz" dedi.

"9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" 19 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Çobanlı İskelesi'nden başlayacak.

(İHA)