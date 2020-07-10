9 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

9 Temmuz 2020 Haberleri
9 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
- Cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Yeni Malatyaspor maçında yok
- Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
- Küçükçekmece'de çöp konteynerinde 16 kedi ölüsü bulundu
- Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
- Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti
- Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
- İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
- Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
- Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
- Kuaförüm Sensin yarışmasında gerilim yükselince Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti
- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında sakatlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar'ı Kiev'de duygulandıran not
- BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
- Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
- İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
- Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
- Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
- PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
- Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
- Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
- CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
- Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
- Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
- Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
- Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mesut Özil'in Türkiye'ye transfer olacağı ileri sürüldü
- Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
- Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
- BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
- Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
- Sakarya'daki patlamada kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı
- DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü dolu sözler
- Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
- Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
- Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
- Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
- Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
- Yargıtay'ın kararına göre; gazeteciye iki kat izin hakkı ödenmesi için izninin kullandırılmamış olması gerekiyor
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:15
Son Dakika 21:12 Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek 20:04 Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı 19:44 Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak