9 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

9 Temmuz 2020 Haberleri

9 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.

Sofiane Feghouli, Hülya Koçyiğit, Vodafone Park, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:15 

Son Dakika Genel 9 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika
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Son Dakika

21:12 Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek 20:04 Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı 19:44 Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
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Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
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Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
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ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
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