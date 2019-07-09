Son Dakika Haberleri: 9 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi
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9 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

1 saat önce

(ÖZEL) Antalyasporlu Souleymane Doukara ve Aatif Chahechouhe'dan DHA'ya özel açıklamalarAatif: Türk vatandaşlığı için başvuru yaptım"Geçen yıl Rize'de hayati bir görev üstlendim""Aykut Kocaman her şeyin en iyisini hak ediyor""Fenerbahçe yönetimi ile görüş ayrılıklarımız oldu""Başkanım Ali...

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(ÖZEL) Antalyasporlu Souleymane Doukara ve Aatif Chahechouhe'dan DHA'ya özel açıklamalar

Aatif: Türk vatandaşlığı için başvuru yaptım
"Geçen yıl Rize'de hayati bir görev üstlendim"
"Aykut Kocaman her şeyin en iyisini hak ediyor"
"Fenerbahçe yönetimi ile görüş ayrılıklarımız oldu"
"Başkanım Ali Şafak Öztürk bana güvendi"
"Okan Buruk bana tecrübe kazandırdı"

Doukara: Ligi ilk 5-6 içerisinde bitirecek potansiyele sahibiz
"Aatif bize ofansif anlamda çok şey katacak"
"Amacım, geçen seneki gol ve asist sayımı artırmak"
"Diagne, Burak Yılmaz, Rodallega ve Vedat Muriç iyi golcüler"
"Bir gün ben de Türk vatandaşlığı için başvurabilirim"

GALATASARAY
18.00 Sarı kırmızılıların yeni sezon hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
Sarı lacivertli ekipte çalışmalar çift idmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ
10.30 - 18.30 Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR
 Bordo mavililer yeni sezona hazırlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.00 Turuncu lacivertliler, çalışmalarına Avusturya kampında devam edecek.

- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1'inci ön eleme turu ilk maçları oynanacak.

YÜZME
13.45 Gençler Yüzme Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ardından yurda dönecek.

BASKETBOL
11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu, sponsorluk anlaşması imzalayacak. Anlaşma törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da katılacak.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Rize, DHA, Spor
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